Хабиров высказался о необходимости сохранить ФК «Уфа»

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Радий Хабиров высказался о необходимости сохранить футбольный клуб «Уфа». Об этом глава Башкирии заявил на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве республике.

– С Шамилем Газизовым очень хороший и обстоятельный разговор у нас был. Я ему сказал: «Давайте, подтянитесь, мы клуб «Уфа» не можем терять, мы должны к премьер-лиге наш клуб сохранить», – рассказал руководитель региона

Генеральный директор «Уфы» заверил Хабирова, что «все будет хорошо». Также глава Башкирии заявил, что уже определен ряд вопросов, решение которых поможет развитию столичного футбольного клуба.