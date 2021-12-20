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Экономика20 декабря 2021 7:22

«Потенциал в миллиард долларов»: Радий Хабиров подвел итоги визита в Башкирию делегации Казахстана

Глава республики обещал подвести итоги сотрудничества через год
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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На днях в Башкирию приезжал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин

На днях в Башкирию приезжал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин

Сегодня, 20 декабря, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров подвел промежуточные итоги визита в республики делегации из Казахстана. Он заявил, что первые шаги на встречу к тесному сотрудничеству с Астаной были предприняты в сентябре этого года. И поэтому через год необходимо подвести промежуточные итоги: увеличение товарооборота и старт совместных проектов.

- Когда мы были на встрече с Александром Григорьевичем Лукашенко (Президентом Беларуси – Ред.), когда мы подводили итоги взаимодействия, он сказал, что потенциал товарооборота [между Башкирией и Белоруссией] – один миллиард долларов. Тоже самое было сказано Аскаром Узакпаевичем (Мамин, Премьер-министр Казахстана – Ред.) – один миллиард долларов. Почти в два с лишним раза и там и тут надо товарооборот поднимать. Серьезная задача, - подчеркнул Радий Хабиров.