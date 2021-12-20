Хабиров исключил изменения в антиковидном указе до Нового года

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что пока исключает введение каких-либо изменений в антиковидный указ до наступления 2022 года. Об этом он сообщил 20 декабря на оперативном совещании в местном правительстве.

– С каждой неделей у нас немножко ситуация [с вакцинацией против COVID-19] начинает хромать. Я обращаю внимание, что до Нового года мы никаких изменений в наш указ не вносим. Но существующие ограничения остаются, – сказал руководитель региона.

Хабиров добавил, что «завтра или послезавтра» будет проведен антиковидный оперштаб. На нем чиновники изучат динамику вакцинации от коронавируса в муниципалитетах республики.

Напомним, в ряде отраслевых предприятий Башкирии в обязательном порядке должно быть вакцинировано от 80% сотрудников - в противном случае организациям грозит штраф. Данное требование начало действовать 18 декабря. В случае несогласия прививаться работников могут отстранить от работы.