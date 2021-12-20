В Уфе скоропостижно скончался журналист и сотрудник пресс-службы МВД по Башкирии Александр Шутов

Фото: пресс-служба МВД по РБ

Вчера в Уфе скоропостижно скончался от болезни майор внутренней службы, инспектор по особым поручениям Отдела информации и общественных связей МВД по Башкирии Александр Шутов. Ему было всего 43 года, а его жизнелюбию, оптимизму и желанию сделать мир справедливее могли бы позавидовать многие.

Александр Шутов был настоящим журналистом, преданным своему делу. За его авторством вышло множество материалов о работе полиции и ветеранов МВД, также он был одним из ведущих программ «Криминальный спектр» и «Место происшествия». В августе 2021 «Комсомолка» совместно с Александром Шутовым выпустила материал о работе конной полиции, которая вызвала большой отклик у наших читателей.

Проститься с журналистом и сотрудником пресс-службы МВД по Башкирии можно будет во вторник, 21 декабря в Доме прощаний Южного кладбища в Уфе.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким Александра Шутова.