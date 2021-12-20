Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 декабря 2021 4:20

Пропавшего под Уфой 12-летнего мальчика нашли в неожиданном месте

С Кириллом С. все в порядке, его передали родителям
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: РОО "Поиск детей - Уфа"

Фото: РОО "Поиск детей - Уфа"

В селе Иглино прекращены поиски 12-летнего Кирилла С.. который накануне не вернулся с занятий в музыкальной школе. Пропавшего мальчика несколько часов разыскивали волонтеры РОО «Поиск детей – Уфа», а также полицейские. Уже ближе к ночи волонтеры сообщили радостную новость: Кирилл найден живым и невредимым, его уже передали родители.

Как рассказывают местные жители в соцсетях, ребенка нашли в Уфе. Как именно он туда попал и почему не пришел вовремя домой – выясняется.

- Нашелся в Инорсе, на скамейке, где «Аквамарин» (местный ТЦ – Ред.), - написала Василина Х.