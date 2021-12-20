Пропавшего под Уфой 12-летнего мальчика нашли в неожиданном месте

Фото: РОО "Поиск детей - Уфа"

В селе Иглино прекращены поиски 12-летнего Кирилла С.. который накануне не вернулся с занятий в музыкальной школе. Пропавшего мальчика несколько часов разыскивали волонтеры РОО «Поиск детей – Уфа», а также полицейские. Уже ближе к ночи волонтеры сообщили радостную новость: Кирилл найден живым и невредимым, его уже передали родители.

Как рассказывают местные жители в соцсетях, ребенка нашли в Уфе. Как именно он туда попал и почему не пришел вовремя домой – выясняется.

- Нашелся в Инорсе, на скамейке, где «Аквамарин» (местный ТЦ – Ред.), - написала Василина Х.