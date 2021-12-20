В Башкирии на заснеженной трассе столкнулись «Мазда» и «Лада Калина»: пострадал двухлетний малыш

Фото: региональная Госавтоинспекция

Накануне днем в Мишкинском районе произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, все произошло на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка, где на заснеженной дороге столкнулись «Мазда 3» под управлением 41-летней жительницы Уфимского района и «Лада Калина», за рулем которой находился 39-летний местный житель. Из-за удара обе машины смяло, все, кто находился в машинах, получили различные травмы. В итоге водителя «Калины» и еще двух пассажиров «Мазды» увезли в больницу. Позже 31-летнюю женщину и ее двухлетнего сына после осмотра врачами отпустили домой.

Напомним, в минувшую субботу смертельное ДТП в Октябрьском унесло жизни двух молодых мам. Женщины ехали по дороге, когда их подрезал 19-летний водитель на «пятнашке», после чего их ВАЗ-2112 влетел во встречную «Ладу Калину», а потом перевернулся в кювет.