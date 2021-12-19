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Происшествия19 декабря 2021 16:40

Молодой парень из Башкирии вступился за своего дедушку и оказался на больничной койке

Дебошира задержали и отправили под стражу
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Все произошло во дворе частного дома. Фото: МВД по РБ

Все произошло во дворе частного дома. Фото: МВД по РБ

На днях в полицию обратился 62-летний житель села Старый Тамьян, который пожаловался, что к нему в дом ворвался хулиган, избил его племянника и забрал пенсию в размере 17 тысяч рублей.

Как выяснилось позднее, пенсионер сам распивал алкоголь в компании двух своих знакомых. В ходе разговора он похвастался, что получил пенсию. Узнав об этом, 29-летний собутыльник направился в дом к пожилому мужчину, намереваясь забрать деньги. Заступиться за дедушку решил его 23-летний племянник, однако злоумышленник повалил его на землю, избил ногами и забрал всю пенсию.

Полицейские быстро вычислили личность подозреваемого: им оказался ранее судимый за драку местный житель, который уже проходит фигурантом по делу о незаконном обороте наркотиков.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Он находится под стражей, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.