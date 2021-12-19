Кавалер из Башкирии стал жертвой преступницы на первом свидании

Слезы в суде не помогли: пришлось отвечать по всей строгости закона Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Нефтекамске на скамье подсудимых оказалась 44-летняя жительница Агидели, которую обвиняли в нескольких эпизодах кражи. Как выяснилось, уже ранее судимая женщина ничуть не гнушалась воровать даже у своих знакомых. Например, в мае 2021 она познакомилась с прохожей, напросилась к ней гости, где напоила алкоголем. Когда же собутыльница уснула, то женщина вытащила у нее из кармана телефон стоимостью в 7 тысяч рублей и была такова. Спустя пару месяцев воровке снова понадобились деньги – и она не придумала ничего лучше, как похитить из подъезда чужой велосипед и продать позже его за бесценок.

А уже в августе коварная обольстительница познакомилась с мужчиной и даже согласилась прийти к нему в гости. Вот только свидание закончилось совсем не так, как представлял себе незадачливый ухажер: его пассия просто выманила у него банковскую карту под предлогом прогуляться до магазина за бутылочкой спиртного для «романтика». Конечно, обратно она не вернулась, зато охотно расплачивалась чужой картой в магазинах, пока воровку не задержали полицейские.

В суде женщина слезно каялась и просила ее строго не наказывать, поскольку ухаживает за пожилой больной матерью, да и у самой здоровье уже давно пошаливает. В итоге суд отправил ее на три года в колонию общего режима.