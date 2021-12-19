Элвин Грей похвастался почетной наградой, которую никак не мог забрать два года

Фото: tatar-inform.ru

Певец Элвин Грей похвастался почетной наградой, которую смог забрать только спустя два года. Как сообщает издание «Татар-информ», еще в 2019 году артист удостоился премии за заслуги в области татарской эстрады, но забрать заветную статуэтку «Алтын Барс» смог только в конце 2021.

Почетный приз Радику Юльякшину вручили во время торжественной церемонии в честь открытия XXII музыкального фестиваля «Татар жыры». Напомним, в прошлом году фестиваль из-за пандемии коронавируса решили не проводить, поэтому певцу пришлось ждать долгих два года, чтобы забрать «Золотого барса». Артист поблагодарил организаторов фестиваля и своих поклонников, признавшись, что это очень волнительный момент в его жизни.