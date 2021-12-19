Метель и ураган: в МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

На дорогах будет очень скользко. лучше внимательнее смотреть под ноги Фото: Евгения ГУСЕВА

Непогода в Башкирии и не думает утихать. В республиканском МЧС снова объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и шквалистого ветра. Так, днем 20 декабря, в республике пройдет сильный снегопад, закружит метель, а порывы юго-западного ветра достигнут 17-22 метров в секунду.

В целом в Башкирии ожидается пасмурная погода, к ночи вьюга слегка утихнет, но в отдельных районах разыграется с новой силой. Водителей предупреждают о гололеде, снежных наносах и накатах, а также снижении видимости на дорогах до 500 метров и менее. Что касается температуры воздуха, то ночью столбики термометров покажут около -5; -10 градусов, а днем же потеплеет до -1; - 6.