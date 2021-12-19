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Общество19 декабря 2021 12:27

Кому-то указ не писан!: в башкирском селе толпа сельчан собралась на розыгрыш автомобиля

Многие из присутствующих, включая пенсионеров, были без защитных масок
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Фото: газета "Зианчуринские зори"

Фото: газета "Зианчуринские зори"

Эпидемия коронавируса в Башкирии идет на спад, чем не преминули воспользоваться владельцы одного из крупных строительных магазинов в деревне Исянгулово и устроили грандиозный праздник, где разыграли автомобиль и другие призы в виде бытовой техники.

В небольшом дворце культуры собрались не только жители Зианчуринского, но и Кугарчинского и Зилаирского районов. Зал был забит битком, вот только о необходимом соблюдении социальной дистанции никто и не думал. Многие, включая пожилых людей, сидели без защитных масок.

Все надеялись выиграть новенький автомобиль. Фото: газета "Зианчуринские зори"

Все надеялись выиграть новенький автомобиль. Фото: газета "Зианчуринские зори"

— Вот так вот, кому-то и антиковидный указ не писан! – с иронией отмечают местные жители ажиотаж вокруг розыгрыша.

Напомним, похожая история происходила в октябре в Уфе, где один из торговых комплексов устроил розыгрыш бытовой техники, а возле входа в ТК столпилась огромная очередь из желающих поживиться бесплатной микроволновкой.