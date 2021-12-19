В Башкирии на повороте перевернулся «Дастер»: погибла мать водителя

Фото: региональная Госавтоинспекция

Накануне в Башкирии произошла еще одна авария, унесшая жизнь человека. Все случилось около полуночи на 13-м километре автодороги Аскарово-Таштимерево. Там 40-летний житель Челябинской области не справился с управлением на опасном повороте, из-за чего машину закрутило на скользкой дороге и выбросило в кювет, где она перевернулась. В итоге 64-летяя мать водителя, которая находилась на пассажирском сиденье, получила серьезные травмы и скончалась на месте аварии. Самого пострадавшего водителя доставили в больницу

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала об аварии, произошедшей в городе Октябрьский, где из-за водителя «пятнадцатой» лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2112 и «Лада Калина». В результате две молодые девушки из ВАЗа скончались в больнице, а водитель и пассажиры «Калины» сейчас находятся в реанимации. Водитель ВАЗ-2115 сначала скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали сотрудники полиции.