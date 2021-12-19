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Происшествия19 декабря 2021 10:00

Уфимец, которого вытащил из горящей машины прохожий, пришел в себя

Почти сутки мужчина находился на искусственной вентиляции легких
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: скрин видео: instagram.com / bikbulatova__anna

Фото: скрин видео: instagram.com / bikbulatova__anna

Стало известно о состоянии 35-летнего уфимца, которого вчера вытащил из горящей машины случайный прохожий. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, мужчина, который находился на аппарате искусственной вентиляции легких, уже пришел в себя и даже может разговаривать.

Напомним, что как рассказал спаситель, он гулял вместе с женой по ВДНХ, когда увидел горящую машину и человека в салоне. Не раздумывая, Айрат Бикбулатов бросился на помощь – открыл машину, вытащил пострадавшего и вызвал скорую помощь. Уфимца увезли в больницу с отравлением дымом, где вскоре он пошел на поправку.