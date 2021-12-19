Житель Башкирии поплатился за то, что угрожал полицейскому бензопилой

Мужчину признали виновным в угрозах сотруднику правоохранительных органов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Ильшевского района оказался на скамье подсудимых за то, что угрожал полицейскому включенной бензопилой. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, все произошло в деревне Старокуктово. Стражи порядка прибыли к местной жительнице, которая состояла на учете в органах опеки из-за ненадлежащего присмотра за детьми. Самой женщины и детей дома не оказалось, они уехали в гости к родственникам. Зато в доме находился пьяный сожитель сельчанки, который явно не обрадовался гостям и начал угрожать им кухонным ножом. Чтобы не провоцировать конфликт стражи порядка попросили дебошира успокоиться и вышли на улицу, но тот схватил бензопилу, включил ее и направился в сторону полицейских. Правоохранителям не оставалось ничего другого, как с помощью лопаты обезвредить нападавшего.

В итоге полицейский обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, а дебошира признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

- Илишевский районный суд, рассмотрев иск, обязал виновного гражданина по уголовному делу выплатить компенсацию морального вреда, - уточнили в пресс-службе МВД по республике.