Число инфицированных коронавирусом в Башкирии достигло уже 117293 человек

В Башкирии вакцинировано более 2,1 млн человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии рост заражаемости коронавирусом постепенно продолжает снижаться. Так за минувшие сутки ковид диагностировали еще у 491 человека, а общее число зараженных достигло 117293 жителей региона. От осложнений скончались еще 25 человек, всего умерли уже 4146. Зато растет и число выздоровевших – за сутки выписались 473 пациента, всего победили вирус 106320 человек.

Что касается вакцинации, то 1 компонент получили 2131733 человека, а полностью завершили иммунизацию 1 953 476 жителей республики. Напомним, что начиная со вчерашнего дня, сотрудников ряда отраслей начали отстранять от работы без сохранения зарплаты, если у них нет сертификата о пройденной вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе за последние полгода. В случае несоблюдения требований в региональном Роспотребнадзоре пообещали начать штрафовать работодателей.