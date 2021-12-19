Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь

Новый год - самое время отправляться на елку и горки. Погода - располагает! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем скоро Новый год, и синоптики рассказали, чего стоит ожидать от погоды в праздничную ночь. Судя по среднесрочному прогнозу, можно смело отправляться любоваться салютом, запускать фейерверки и кататься с горок – сильных морозов, оттепелей или снегопадов не ожидается. Ночью столбики уличных термометров опустятся до -18, а днем покажут -15; -16 градусов.

Такая же умеренная погода сохранится на все новогодние праздники, а волшебства добавит небольшой снег. Правда, синоптики обещают и ветер с порывами до 6-9 метров в секунду, но разве это может испортить праздничное настроение? Кутаемся в теплый шарф и вперед – гулять по волшебно украшенному зимнему городу!