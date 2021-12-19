В Башкирии аварию, в которой погибли 2 молодые девушки, спровоцировал 19-летний парень

Фото: ГИБДД по РБ

Стали известны подробности жуткой аварии, произошедшей вчера около 5 часов вечера в Октябрьском. Напомним, там на улице Космонавтов столкнулись ВАЗ-2112 И «Лада Калина». Но как рассказали в региональной Госавтоинспекции, в ДТП оказался замешан еще один автомобиль – отечественная «пятнашка», за рулем которой находился 19-летний парень. После столкновения он поспешил скрыться с места преступления, но вскоре его удалось вычислить и задержать.

От удара «двенадцатая» вылетела в кювет – 22-летняя водительница и ее 19-летняя пассажирка получили серьезные травмы и скончались в больнице. «Лада Калина» оказалась такси – ее 71-летний водитель и три пассажира – два мужчины 68 и 34 лет, а также 58-летняя женщина были госпитализированы. Сейчас они находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.

- Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства случившегося, - уточнили в региональном ГИБДД.