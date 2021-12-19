«Люди ходят с фонариками»: уфимка пожаловалась на темные улицы в своем микрорайоне

Без фонарей с наступлением зимы улицу накрывает мрак Фото: Иван ВИСЛОВ

Уфимка пожаловалась, что в микрорайоне Шакша, где она проживает, на улице Мечетлинской нет ни одного фонаря, поэтому зимой улица большую часть времени погружена в кромешную тьму. И в этой темноте дети должны ходить в школу, а взрослые на работу, рискуя угодить под машину.

- На Мечетлинской нет ни одного фонаря. Люди ходят с фонариками, а ведь это основная улица, по которой ходят дети в школу, садик. Тут же едут машины, тротуара нет, утром и вечером видимости ноль! Когда уже будет на этой улице освещение? – возмущается Оксана С. на странице в соцсетях Радия Хабирова.

На обращение уфимки оперативно отреагировали в городской администрации, где обещали оперативно решить вопрос с освещением и тротуарами в микрорайроне.

Напомним, похожая история прогремела на днях в соседней деревне Базилевка, жители которой, устав от темноты, установили фонари за свой счет. Вот только чиновники признали фонари недействительными и обесточили их. Лишь после обращения жителей деревни к Радию Хабирову и многочисленных публикаций в СМИ в Базилевке начали частично восстанавливать освещение. А в 20222 году в мэрии и вовсе планируют модернизовать в деревне всю систему освещения.