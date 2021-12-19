Всего за 10 месяцев 2021 скончались 54912 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Минздраве уточнили, от каких болезней чаще всего умирают жители Башкирии. Как сообщает UfaсityNews.ru со ссылкой на данные ведомства, на первом месте оказались болезни системы кровообращения (34,3% или 562,1 случаев на 100 тысяч человек). Отмечается, что в 2020 этот показатель был ниже и составлял только 557,8 случаев на 100 тысяч населения.

На втором месте по причине летальности оказались болезни органов дыхательной системы (13,9%), злокачественные новообразования (9,7%), а также заболевания нервной системы (6,3%).

Отметим, что в период с января по октябрь 2021 года в республике скончались 54 912 человек, что на 7 775 человек, чем за аналогичный период 2020 года.