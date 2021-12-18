Матчи на "Уфа-Арене" пройдут 26-29 августа Фото: Рустем АХУНОВ

«Уфа-Арена» станет площадкой проведения чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Об этом стало известно в минувший четверг, 16 декабря, на пресс-конференции по подготовке соревнования.

Помимо арены башкирской столицы в список официально утвержденных вошли площадки в девяти российских городах: «ВТБ Арена» (Москва), «Ледовый дворец» и «Сибур Арена» (Питер), Дворец спорта «Янтарный» (Калининград), «Арена 2000» (Ярославль), Центр волейбола (Казань), Дворец игровых видов спорта (Екатеринбург), Дворец спорта Ивана Ярыгина (Красноярск), Региональный центр волейбола «Локомотив» (Новосибирск), Спортивный комплекс «Кузбасс-Арена» (Кемерово).

Чемпионат мира по волейболу будет проходить с 26 августа по 11 сентября. 27 августа в Уфе запланированы матчи Словения – Германия и Франция – Камерун, 28 – Словения – Камерун, Германия – Франция, 29 – Камерун – Германия и Франция – Словения.

В 2019 году, когда стало известно, что Уфа примет международное соревнование, тогда еще врио главы Башкирии заявлял о планах построить к 2022 году современный спортивный объект – стадион для волейбола и по совместительству домашнюю арену клуба «Урал».