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Общество18 декабря 2021 17:06

В Уфу прибыли первые пять автобусов из Москвы. Вот как они выглядят

Их поместили в троллейбусное депо
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: instagram.com

фото: instagram.com

В Уфу 17 декабря прибыли первые пять подержанных автобусов марки «Лиаз» из Москвы, которые планируется использовать для пассажирских перевозок в городе. Это машины большого класса, окрашенные в бело-зеленые цвета.

Автобусы доехали до башкирской столицы своим ходом без поломок. Их техническое состояние специалисты оценивают как удовлетворительное. Сейчас они находятся в троллейбусном депо. Когда они выйдут на линию, пока неизвестно: пресс-служба городской администрации пообещала дать пояснения только в понедельник, 20 декабря.

Напомним, о том, что Уфа получит московские автобусы, стало известно в конце ноября. Мэрия провела переговоры с Дептрансом столицы России и договорилась о поставке 50 единиц транспорта: 47 машин большого класса и три – сверхбольшого. Весь состав придет в 2022 году.