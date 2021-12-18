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Общество18 декабря 2021 12:02

На Башкирию обрушится сильный снегопад

На дорогах может сократиться видимость
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Видимость в снеге может сократиться до 500 метров

Видимость в снеге может сократиться до 500 метров

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Башкирию в ближайшие сутки обрушится сильный снегопад. Об этом сегодня, 18 декабря, предупредили синоптики Башгидромета.

Сильный снег ожидается этой ночью, на дорогах местами возникнет сильный накат, заносы и гололедица. В целом погода ожидается облачной. Ветер будет западным, умеренным, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -4,-9°, днем -1,-6°.

Предупреждение о сильном снеге также объявило МЧС. По данным ведомства, в осадках видимость на дорогах ухудшится до 500-1000 метров.