На Башкирию обрушится сильный снегопад

Видимость в снеге может сократиться до 500 метров Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Башкирию в ближайшие сутки обрушится сильный снегопад. Об этом сегодня, 18 декабря, предупредили синоптики Башгидромета.

Сильный снег ожидается этой ночью, на дорогах местами возникнет сильный накат, заносы и гололедица. В целом погода ожидается облачной. Ветер будет западным, умеренным, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -4,-9°, днем -1,-6°.

Предупреждение о сильном снеге также объявило МЧС. По данным ведомства, в осадках видимость на дорогах ухудшится до 500-1000 метров.