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Общество18 декабря 2021 12:13

Днем на въезде в Уфу образовалась пробка

Уплотнение движение связано с погодой и прилетом официальной делегации из Казахстана
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "КП-Уфа"

фото: "КП-Уфа"

В Уфе сегодня, 18 декабря, в дневное время на въезде в город со стороны аэропорта образовалась пробка. Об этом «КП-Уфа» сообщили жители поселка Булгаково. Они прислали фотографии, на которых видно застрявшие в заторе автомобили.

Основными причинами наверняка стали те факты, что в этот день в Башкирии резко ухудшилась погода - пошел мокрый снег, дороги превратились в кашу. Также наверняка свое влияние оказал и прилет делегации из Казахстана во главе с премьер-министром страны Аскаром Маминым, встречать которую отправился лично глава Башкирии Радий Хабиров.

фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Также по данным сервиса «Яндекс. Пробки» дорожную ситуацию могла усугубить авария.

К 18:00 движение на данной дороге полностью нормализовалось.