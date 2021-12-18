Возле ВДНХ в Уфе загорелась закрытая машина с человеком в салоне

фото: МЧС РБ

Сегодня днем, 18 декабря, в Уфе возле здания торгово-выставочного комплекса ВДНХ на Менделеева, 158 загорелась вазовская «девяносто девятая» с мужчиной в салоне. Его вытащил из машины и отвез в больницу случайный прохожий. Об этом сообщило региональное МЧС.

ЧП случилось около 12:40. У стоявшей и заведенной легковушки загорелся моторный отсек. В салоне, где сидел водитель, возникло сильное задымление. Это заметил прохожий. Он силой опустил окно с водительской стороны и открыл запертую дверь. Вытащив уже потерявшего сознание человека, мужчина сделал ему массаж сердца, тем самым реанимировав. Затем он посадил пострадавшего в свою машину и отвез в больницу №21.

фото: МЧС РБ

Сейчас 35-летний пациент находится в тяжелом состоянии – ему диагностировали отравление дымом. Расследование пожара ведет дознаватель МЧС России.