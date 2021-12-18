Стала известна судьба 26-летнего Артема Калугина, пропавшего в Башкирии после встречи с друзьями

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В башкирском городе Белорецке завершились поиски 26-летнего Артема Калугина, который пропал без вести ночью 24 ноября после встречи с друзьями. О судьбе молодого человека «КП-Уфа» 18 декабря рассказала его подруга Галина.

– Он нашелся. К какой-то девушке в деревню уезжал. Говорит, что там связь не ловила. Дома ли он сейчас, я, если честно, не знаю. Мы с друзьями на него обиделись после того как он объявился. Он нам сказал, что это его жизнь и нечего было его искать. Теперь мы и не лезем, – объяснила девушка.

Галина уточнила, что Калугин вышел на связь спустя почти три недели после пропажи – 13 декабря. Все это время его искали волонтеры и полицейские.