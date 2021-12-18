В Уфе засняли припаркованную на месте газона машину с пропуском управделами Хабирова

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Уфе местный житель заснял припаркованную на месте газона машину, на лобовое стекло которой был прикреплен пропуск Управления делами главы Башкирии Радия Хабирова. Документ якобы разрешал «беспрепятственный проезд и стоянку», чем владелец авто и воспользовался, поставив свою Skoda в аккурат между четырех деревьев.

фото: vk.com // Радий Хабиров

Снимок был опубликован на странице самого Хабирова в соцсетях. Спустя пару часов власти дали реакцию на фото. Они назвали пропуск поддельным:

– По информации от коллег из Управления делами, автомобиль на фото не принадлежит автопарку службы, а пропуск поддельный. Отметим, что подделка документов является правонарушением, которое влечет за собой юридическую ответственность. Мы обратились в компетентные службы для выяснения обстоятельств данного события и привлечения виновного лица к ответственности, – заявила сотрудница Центра управления республикой Екатерина Уйманова.

В беседе с «КП-Уфа» автор снимка пояснил, что машина была припаркована в одном из дворов по улице Зорге еще 4 декабря текущего года.