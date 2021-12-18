Столовые двух башкирских школ признаны лучшими в России

фото: vk.com // Радий Хабиров

Столовые двух башкирских школ стали дипломантами Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая», в котором приняли участие 25 тыс. образовательных учреждений страны. Об этом сегодня, 18 декабря, в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабирв.

– Отличились 121-я гимназия Уфы и школа № 1 в селе Чишмы. Поздравляю всех! Для нас то, чем кормят наших детей, архиважно, – написал руководитель региона.

По его словам, за три последних года в Башкирии были отремонтированы 44 столовые. Для пищеблоков 321 учреждения было закуплено новое оборудование. «В 2022 году думаем отремонтировать и переоборудовать 80 пищеблоков, а до 2026 года - ещё 637 школьных столовых», – добавил Хабиров.