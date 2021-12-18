Число умерших от COVID-19 в Башкирии превысило 4,1 тыс. человек

За последние 24 часа инфекция подтвердилась у 493 жителей

В Башкирии число умерших от коронавируса с начала пандемии достигло 4 121 человека. За сутки от инфекции скончались еще 26 пациентов. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщил региональный оперштаб.

На территории республики зарегистрировано более 116,8 тыс. случаев COVID-19. В течение последних 24 часов инфекция подтвердилась у 493 жителей.

Переболели коронавирусом в Башкирии более 105,8 тыс. человек, 487 из них выписались по выздоровлению за день.

Первым компонентом вакцины привились 2,12 млн граждан, вторым – 1,94 млн.