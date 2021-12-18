Министр образования Башкирии поступил на первый курс университета

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Министр образования Башкирии Айбулат Хажин поступил в Башкирский государственный университет. Об этом чиновник сообщил 17 декабря на круглом столе по развитию системы воспитания в современном образовании.

– Я вот сейчас поступил на первый курс магистратуры медуниверситета на клиническую медицинскую психологию. Когда вдруг закончится моя министерская работа, я уйду в систему здравоохранения работать психологом. Я честно учусь. Сессия с 25 декабря начинается. Мы, как нормальные студенты, за ночь предмет изучим, – поделился глава Минобра.

«КП-Уфа» нашла приказ о зачислении Айбулата Хажина в БГМУ от 24 сентября текущего года. Согласно документу, чиновник поступил на программу специалитета по специальности «Клиническая психология». Министр набрал 186 баллов и учится платно.

Приказ о зачислении

Хажин ранее окончил Уфимское медицинское училище № 1 и Башкирский государственный педагогический институт по специальности «Биология и химия». Является кандидатом педагогических наук.