В Башкирии мужчина погиб в сгоревшем жилом доме

фото: МЧС РБ

Минувшей ночью, 18 декабря, в селе Нижние Карамалы Ермекеевского района Башкирии сгорел один из жилых домов. В пожаре погиб пожилой мужчина, передало республиканское МЧС.

Вызов на пульт диспетчера экстренного ведомства поступил в 2:01. Сообщалось о загоревшемся бревенчатом доме по улице Школьной.

Во время тушения в 3:40 спасатели обнаружили погибшего хозяина жилища – 73-летнего мужчину.

Сейчас расследованием пожара занимается дознаватель МЧС. В ведомстве уточнили, что сгоревший дом не был газифицирован.