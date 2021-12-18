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Происшествия18 декабря 2021 7:24

В Башкирии мужчина погиб в сгоревшем жилом доме

Пожар вспыхнул в одном из сел Ермекеевского района
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Минувшей ночью, 18 декабря, в селе Нижние Карамалы Ермекеевского района Башкирии сгорел один из жилых домов. В пожаре погиб пожилой мужчина, передало республиканское МЧС.

Вызов на пульт диспетчера экстренного ведомства поступил в 2:01. Сообщалось о загоревшемся бревенчатом доме по улице Школьной.

Во время тушения в 3:40 спасатели обнаружили погибшего хозяина жилища – 73-летнего мужчину.

Сейчас расследованием пожара занимается дознаватель МЧС. В ведомстве уточнили, что сгоревший дом не был газифицирован.