Мэрия Уфы подала иск против частного перевозчика

Мэрия подала иск к перевозчику Виктору Искалину

Мэрия Уфы 17 декабря подала иск против частного перевозчика Виктора Искалина. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда, сообщает РБК-Уфа. Суть требований пока не сообщается – заявление пока не принято к производству.

Ранее Виктор Искалин обращался в Следственный комитет, заявляя, что администрация города не выдают разрешающие документы на работу новых автобусов 272-го маршрута, закупленных взамен старых «ПАЗов».

На прошедшей 17 декабря встрече с журналистами мэр Уфы Сергей Греков озвучил претензии к Искалину: «У нас претензии были по графику движения, интервалу движения, соблюдения антиковидных мероприятий, передаче данных ГЛОНАСС и мероприятий по замене «ПАЗов». Сити-менеджер также заявил, что у администрации «нету любимых перевозчиков […] – главное, чтобы они оказывали качественные услуги».