Самостоятельно установившим фонари жителям деревни под Уфой частично вернули освещение

Частично освещение появилось на улицах Беговой, Свищевой, Базилевской, Прудной и Конопляной Фото: Павел КРАЙНОВ

Жителям деревни Базилевка под Уфой, которые самостоятельно установили фонари, а затем лишились их, частично вернули освещение. Об этом 17 декабря сообщила городская администрация.

– На пяти улицах (Беговой, Свищевой, Базилевской, Прудной, Конопляной) частично появилось наружное освещение. Продолжаются работы по включению оставшихся светильников. В настоящее время рассматривается вопрос легализации установленных жителями Базилевки светоточек и включения их в работу, – передала мэрия.

Власти города добавили, что в 2022 году в Базилевке запланирована модернизация сетей наружного освещения.

Напомним, жители Базилевки несколько лет просили администрацию сделать на улицах освещение, но безрезультатно. В итоге сельчане собрали деньги и сами установили порядка 30 фонарей. В сентябре их обесточили из-за крупного долга. Также чиновники заявили, что фонари были поставлены незаконно.