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Общество17 декабря 2021 15:37

В МЧС по Башкирии сообщили об объявленном штормовом предупреждении

В республике ухудшение погоды ожидается в течение двух дней
Источник:kp.ru
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В Башкирии объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в региональном МЧС сегодня, 17 декабря. Ухудшение погоды спрогнозировано до конца дня, и также актуально на завтра, 18 декабря.

– До конца суток 17.12 и в течение суток 18.12.21г. местами по республике ожидается сильное сложное отложение, сильный гололед, на дорогах гололедица, – передается в сообщении ведомства.

Сильное сложное отложение в терминологии МЧС и метеорологов означает обледенение проводов и деревьев. Жителям республики следует соблюдать особую осторожность при перемещениях.