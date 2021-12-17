В МЧС по Башкирии сообщили об объявленном штормовом предупреждении

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в региональном МЧС сегодня, 17 декабря. Ухудшение погоды спрогнозировано до конца дня, и также актуально на завтра, 18 декабря.

– До конца суток 17.12 и в течение суток 18.12.21г. местами по республике ожидается сильное сложное отложение, сильный гололед, на дорогах гололедица, – передается в сообщении ведомства.

Сильное сложное отложение в терминологии МЧС и метеорологов означает обледенение проводов и деревьев. Жителям республики следует соблюдать особую осторожность при перемещениях.