Мэр Уфы рассказал о своих детях и планах на встречу Нового года

фото: ufacity.info

Мэр Уфы Сергей Греков на встрече с журналистами 17 декабря рассказал о своих детях и о том, как планирует встретить Новый 2022 год. Сити-менеджер отметил, что детей у него столько же, сколько районов в Уфе – семеро.

– У нас дети делятся на тех, кто в Москве и те, кто в Уфе. Те, кто в Москве, работают и учатся в университетах. Те, кто в Уфе, учатся в школе. В университетах учатся двое: сын в Высшей школе экономики, дочь в МГУ на психфаке. Это было для меня удивлением. Я говорил: «Дочка, ну как так, ну это что такое? Я понимаю инженерный специалист, понимаю экономическая специальность, но психфак – с чего вдруг?». Но ей нравится, и я рад, что ей нравится, – поделился Греков.

Мэр Уфы добавил, что его старшему сыну уже 26 лет. У него есть своя семья и ребенок, которому недавно исполнился год.

На празднование Нового года Греков собирает всех родных: «Мы все вместе [празднуем] с гусем, и не с одним, потому что в нашей семье одного мало. Духовка постоянно забита. На лыжах катаемся. Все праздники стараемся проводить в лесу, на природе».

Напомним, на встрече с журналистами Сергей Греков также высказывался о находящейся на грани полного уничтожения гостинице «Лидо», счастливых пассажирах автобусов, электробусе и платных парковках.