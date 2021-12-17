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Происшествия17 декабря 2021 11:51

Уроженца Башкирии посадили в тюрьму за секс-насилие против малолетней падчерицы

Свидетелем одного из эпизодов стала подружка девочки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина получил 15 лет колонии строгого режима

Мужчина получил 15 лет колонии строгого режима

Уроженца Башкирии приговорили к длительному тюремному сроку за секс-насилие против малолетней падчерицы. Об этом сообщил Следственный комитет по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Как установил суд, 34-летний мужчина в период с 2014 по 2020 год в родной республике и в Архангельской области показывал малолетней падчерице эротические фото и под угрозой ремня и отправкой в детдом совершал против нее действия сексуального характера. Свидетелем одного из эпизодов стала 11-летняя подружка девочки, которая не стала молчать и обо всем рассказала матери.

– После того как 11-летняя девочка рассказала о противоправных действиях своей матери, та рассказала матери подружки дочери, после чего женщины обратились с заявлением в правоохранительные органы, – передал СК по АО.

В итоге против мужчины возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних. Приморский районный суд Архангельской области приговорил фигуранта к 15 годам заключения в колонии строгого режима.