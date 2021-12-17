Министру спорта Башкирии прочат отставку

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Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом со ссылкой на осведомленный источник 17 декабря сообщил «МБ».

О причинах возможной отставки чиновника пока ничего неизвестно, однако имя претендента на должность главы Минспорта уже известно – им может стать 39-летний российский биатлонист и чемпион мира Максим Чудов. Спортсмен родом из Уфимского района.

Руслан Хабибов с 2018 года возглавлял в республике министерство спорта и молодежной политики. В июне 2021 году ведомство разделили на министерство спорта и Госкомитет по моложеной политики. Хабибов сохранил за собой руководящую должность в первой структуре.

Напомним, в начале текущей недели глава Башкирии Радий Хабиров рекомендовал министра спорта на пост председателя попечительского совета футбольного клуба «Уфа».