Мэр Уфы рассказал, какие мосты будут построены в столице в ближайшем будущем

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Руководитель уфимской администрации Сергей Греков рассказал, какие мосты будут построены в столице в ближайшие годы. Об этом сити-менеджер поведал на сегодняшней встрече с журналистами.

– В 2024 году мы запускаем Восточный выезд – мост через реку Уфимка. У нас будет прямая связь между трассами М7 и М5. Очень важный, долгожданный и дорогостоящий объект. Следующий проект – реконструкция нашей визитной карточки, южного въезда – моста-арки. Он требует капитального ремонта, это будет практически строительство нового. Уверен, что в рамках подготовки к юбилею Уфы он будет построен, – заявил мэр.

По словам Грекова, следующий проект, который местные власти готовят к реализации – это южные ворота. Планируется реконструировать дорожную инфраструктуру улицы Пугачева, мост через Белую, а также выезд на «Мегу». Проектное решение, как сообщил глава городской администрации, сейчас находится на стадии завершения.

– Однако реализовать к 2024 году не получится, но если мы приступим к проекту, обязательно его завершим. Это очень важное направление. Мост через Белую в створе улицы Интернациональной – тоже их обсуждаем. Уверен, финансирование в рамках федеральной программы позволит нам реализовать его строительство. По реконструкции мостов в Шакше и в Затоне выбираем финансирование, – рассказал Греков.

Также сити-менеджер поведал о строительстве моста в Нижегородку. Греков подчеркнул, что данный проект связано с реализацией дополнительных решений.

– Сначала там требуется построить дамбу. Также необходимо расселить большое количество людей. Это очень дорогостоящее мероприятие. Но пока этот проект мы не упускаем из виду. Как только появится программа, которая позволит реализовать его, мы обязательно воспользуемся этой возможностью, – отметил мэр.