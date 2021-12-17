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Общество17 декабря 2021 7:00

По подозрению в получении взятки задержан замглавы Октябрьского района Уфы

Информацию подтвердили в мэрии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com // Расуль Кагиров

фото: vk.com // Расуль Кагиров

В Уфе по подозрению в получении взятки задержан заместитель главы администрации Октябрьского района Расуль Кагиров. Об этом сегодня, 17 декабря, со ссылкой на источник сообщили Пруфы.рф. Издание отмечает, что размер взятки составил 200 тысяч рублей.

В мэрии башкирской столицы «КП-Уфа» задержание Кагирова подтвердили, однако от оглашения деталей воздержались: «Действия правоохранительных органов не комментируем».

Перед тем как занять должность замглавы Октябрьского района Уфы Кагиров был начальником финансового управления администрации города.