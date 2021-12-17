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Происшествия17 декабря 2021 4:49

На одном и том же участке трассы под Уфой в ДТП попали 15 машин

Массовые аварии случились утром в условиях дождя
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсети

фото: соцсети

Сегодня, 17 декабря, около восьми часов утра на одном и том же участке трассы Уфа-Оренбург произошло сразу три ДТП, в которые попали порядка 15 автомобилей. Все машины получили механические повреждения. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Как уточнили в Госавтоинспекции, аварийная ситуация возникла на отрезке автодороги между остановками «Кафе Отдых» и «Металлобаза».

Сейчас на месте работают сотрудники столичного полка ДПС и другие экстренные службы. Движение на участке трассы затруднено. «Известно, что аварии произошли в условиях дождя», – добавили в дорожной полиции. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», заторы все еще остаются рядом с остановкой «Металлобаза» в сторону выезда из Уфы.