В Башкирии мужчину за жестокое убийство осудили на 7,5 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии Балтачевский районный суд назначил наказание мужчине в виде лишения свободы на 7,5 лет за жестокое убийство. Подробности жуткого преступления рассказала пресс-служба суда.

Было установлено, что в день трагедии осужденный находился дома у своего приятеля. Ночью товарищи распивали алкоголь, и через какое-то время между ними вспыхнула ссора. Хозяин квартиры взялся за нож и попытался ударить им событульника. Тот разозлился и решил убить обидчика.

Осужденный отнял нож у приятеля и совершил два удара по его жизненно важным органам. После злоумышленник решил добить потерпевшего, нанеся ему 48 ударов руками, ногами и стулом. Спустя небольшой промежуток от увечий товарищ скончался.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей за умышленное убийство. Осужденному назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу уже вступил.