В Башкирии в результате пожара в пятиэтажке погиб мужчина

Фото: МЧС по Башкирии

Около полуночи 16 декабря в башкирском Мелеузе в результате пожара в пятиэтажке погиб мужчина. Подробности происшествия рассказали сотрудники МЧС по республике.

Прибыв на место ЧП, пожарные обнаружили горение однокомнатной квартиры на первом этаже. В подъезде дома было сильное задымление и специалисты немедленно приступили к эвакуации жителей.

Всего из многоквартирного дома было эвакуировано 239 человек, среди них 34 ребенка. К сожалению, во время тушения пожара сотрудники экстренных служб обнаружили погибшего. Его личность устанавливается. Также сильно пострадал 36-летний мужчина, в тяжелом состоянии он был доставлен городскую больницу.

Пожар удалось ликвидировать меньше, чем за час. К тушению было привлечен 21 человек и девять единиц техники.

В настоящее время специалисты ведомств устанавливают причины и обстоятельства случившегося.