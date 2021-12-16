В Башкирии пенсионерке, попытавшейся сесть в автобус без справки о вакцинации, отменили штраф

В Башкирии Стерлитамакский городской суд отменили штраф пенсионерке Валентине Звонаревой, которая пыталась сесть в междугородний автобус без справки о вакцинации от COVID-19. Об сегодня рассказал ее адвокат Павел Осипов.

Как передает слова юриста информационное агентство «Башинформ», Звонареву обвиняли в нарушении санитарных норм. Женщине вынесли предупреждение без штрафа и признали виновной. Однако дело о сопротивлении полицийским было прекращено, а штраф в две тысячи рублей отменили.

Напомним, в октябре этого года Валентина Звонарева пыталась проехать на междугородном автобусе, совершавшем рейс «Кумертау – Уфа». Сотрудники полиции потребовали у нее документы, подтверждающие, что она прошла вакцинацию от коронавируса. У женщины их не оказалось. В итоге между пенсионеркой и правоохранителями возник конфликт, вызвавший широкий общественный резонанс.