Башкирию накроют северо-западные циклоны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Башкирию в последние дни текущей недели накроют северо-западные циклоны. Данным прогнозом поделились специалисты Башгидромета.

Как утверждают синоптики, уже в эти дни в республике завершится период антициклонального типа без осадков, и регион окажется под влиянием северо-западных циклонов. Из-за этого, по мнению специалистов, следует ожидать возрастания интенсивности осадков.

В самые ближайшие дни в регионе прогнозируют небольшие и умеренные снегопады. На дорогах автолюбителям следует быть аккуратней, так как ожидаются снежные накаты и гололедица.

Также синоптики обещают, что в Башкирии станет заметно теплее. Ожидается, что ночью температура воздуха повысится до -4,-9°, а днем – до -1,-6°.