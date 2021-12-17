Телеканал «СТС» отсудил у бизнесвумен из Башкирии 50 тыс. рублей

Предпринимательницу обязали выплатить компенсацию и госпошлину

Телеканал «СТС» («Сеть телевизионных станций») отсудил у предпринимательницы из башкирского города Стерлитамака 50 тысяч рублей. Она нарушила авторские права компании на товарный знак, принадлежавший компании. Бизнесвумен продавала набор из пяти детских игрушек, изображавших персонажей «Маму», «Папу», «Коржика», «Компота» и «Карамельку» из анимационного сериала «Три кота». Все эти герои как часть мультфильма являются интеллектуальной собственностью «СТС».

– Истец [«СТС»] не передавал ответчику [предпринимательнице] право на использование указанных объектов интеллектуальной собственности. Товар, реализованный ответчиком, не вводился в гражданский оборот истцом или с его согласия, – передала пресс-служба Стерлитамакского городского суда.

Телекомпания направляла предпринимательнице претензию с требованием компенсировать нарушение исключительных прав, однако та не стала этого делать – и тогда представитель телеканала обратился в суд. Иск «СТС» был удовлетворен – горожанку обязали выплатить компенсацию в 50 тыс. рублей и госпошлину в 3,2 тыс. рублей.