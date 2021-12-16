Башкирскую ОЭЗ «Алга» признали самой динамично развивающейся

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Особая экономическая зона «Алга» в Башкирии признана самой динамично развивающейся в России по итогам текущего года. В V Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности республиканская ОЭЗ заняла 12-е место среди площадок промышленно-производственного типа. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщил директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон страны Андрей Шпиленко.

– Открытием года и самой динамично развивающейся площадкой в Российской Федерации является особая экономическая зона «Алга», действующая в Башкортостане. Именно она сейчас начинает поджимать созданные ранее площадки. – сказал Шпиленко.

ОЭЗ «Алга» расположена на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов. Она была создана в мае 2020 года. Ее площадь составляет 468 гектаров. В реестр резидентов «Алги» входят 10 компаний, которые реализуют инвестпроекты общей суммой более 23 млрд рублей. Предполагается, что благодаря открытию в ОЭЗ новых предприятий региона получит 1,7 тыс. рабочих мест.

Всего в России функционируют 42 Особых экономических зон, резидентами которых являются более 900 компаний, вложивших в свои проекты 630 млрд рублей.