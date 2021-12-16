Молодые парень и девушка из Удмуртии разбились насмерть в ДТП на трассе в Башкирии

фото: ГИБДД РБ

Минувшей ночью, 16 декабря, в ДТП на территории Дюртюлинского района Башкирии погибли два человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Смертельная авария случилась на 25 километре трассы Дюртюли-Нефтекамск. Столкнулись Renault Fluence и встречный грузовик ГАЗ. В иномарке находились молодые жители Удмуртии: за рулем сидел 28-летний парень, а на пассажирском месте – его сверстница. От полученных травм оба скончались до приезда бригады медиков.

Водитель грузовика – 51-летний уфимец – выжил, но получил травмы и был госпитализирован.