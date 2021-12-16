Известная в Уфе сеть клиник «Здоровье женщины и мужчины» существующая на медицинском рынке более 15 лет стала частью федеральной сети — «Клиникой Фомина». Меняется не только вывеска и статус сети, но и локация одного из зданий.

Сегодня, 16 декабря, в Уфе состоялось торжественное открытие филиала «Клиники Фомина», которая является федеральной сетью из 17 многопрофильных клиник в 10 регионах России. Новая современная и оборудованная по последнему слову медицинской техники клиника открылась по адресу Комсомольская 17/1.

Руководитель федеральной сети клиник Дмитрий Фомин лично провел экскурсию по четырем этажам клиники, рассказал об услугах, которые можно будет получить в стенах медучреждения, а после дал большое интервью «Комсомолке», в котором поведал, почему решил открыть филиал клиники в Уфе, и о своих дальнейших планах. Подробнее – читайте в нашем материале, который скоро появится на нашем сайте.