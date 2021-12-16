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Общество16 декабря 2021 11:23

В Уфе состоялось торжественное открытие филиала «Клиники Фомина»

Сеть клиник «Здоровье женщины и мужчины» стала частью федеральной сети «Клиника Фомина»
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Известная в Уфе сеть клиник «Здоровье женщины и мужчины» существующая на медицинском рынке более 15 лет стала частью федеральной сети — «Клиникой Фомина». Меняется не только вывеска и статус сети, но и локация одного из зданий.

Сегодня, 16 декабря, в Уфе состоялось торжественное открытие филиала «Клиники Фомина», которая является федеральной сетью из 17 многопрофильных клиник в 10 регионах России. Новая современная и оборудованная по последнему слову медицинской техники клиника открылась по адресу Комсомольская 17/1.

Руководитель федеральной сети клиник Дмитрий Фомин лично провел экскурсию по четырем этажам клиники, рассказал об услугах, которые можно будет получить в стенах медучреждения, а после дал большое интервью «Комсомолке», в котором поведал, почему решил открыть филиал клиники в Уфе, и о своих дальнейших планах. Подробнее – читайте в нашем материале, который скоро появится на нашем сайте.

Руководитель федеральной сети клиник Дмитрий Фомин лично провел экскурсию по четырем этажам клиники

Руководитель федеральной сети клиник Дмитрий Фомин лично провел экскурсию по четырем этажам клиники