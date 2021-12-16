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Общество16 декабря 2021 10:10

Башкирия приняла бюджет на 2022 год с дефицитом в 21 млрд рублей

Доходы сверстаны в размере 246 млрд, расходы - 267
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Против бюджета на 2022 год проголосовали 20 депутатов

Против бюджета на 2022 год проголосовали 20 депутатов

Сегодня, 16 декабря, парламент Башкирии в окончательном чтении принял бюджет республики на 2022 год. Доходы республики сверстаны в размере 246,2 млрд рублей, а расходы – 267,66 млрд рублей. Дефицит региональной казны составил 21,45 млрд рублей. «За» такой бюджет проголосовал 81 депутат, против – 20, еще шесть народных избранников не голосовали. Не согласились с законопроектом представители двух фракций – КПРФ и ЛДПР.

– В процессе работы над законопроектом о бюджете Минфином учтены пожелания депутатов разных фракций, в законопроект было внесено более 40 поправок, – рассказал спикер Гособрания-Курултая Константин Толкачев.

Он добавил, что в бюджете на 2022 год заложены дополнительные средства на покупку жилья для сирот, охрану школ, установку станций мониторинга загрязнения атмосферы в Уфе и Стерлитамаке.