Уфу признали самым опасным городом для встречи Нового года

Помимо Уфы, опасными городами для встречи Нового года стали Набережные Челны, Москва, Краснодар и Тюмень Фото: Рустем АХУНОВ

Уфа возглавила рейтинг самых неспокойных городов России для встречи Нового года. Исследование по заказу РИА Новости провел поставщик услуг охраны недвижимости «Delta Системы безопасности».

Компания проанализировала более 90 тыс. нарушений правопорядка за последние два года в период с 20 декабря по 15 января. Рейтинг был составлен исходя из соотношения количества тревог к числу объектов, которые охраняет фирма.

Спокойными городами в новогодний период оказались Смоленск, Челябинск, Саратов, Тамбов, Екатеринбург. В список наиболее опасных вошла Уфа, Набережные Челны, Москва, Краснодар и Тюмень.

Самые распространенные нарушения в новогодние праздники – это хулиганство, нарушения общественного порядка и незаконное проникновение, а также кражи.