При ДТП с Volkswagen Polo и автобусом Ford в Башкирии пострадали три человека

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 16 декабря, в Архангельском районе Башкирии столкнулись легковушка и пассажирский автобус. Известно о трех пострадавших. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП было зарегистрировано на 91-м километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк. Там ударились встречные Volkswagen Polo и Ford Transit. Автобус, по данным дорожной полиции, двигался из Аскарово в Уфу. В салоне, кроме шофера, находился всего один человек, он получил травмы. Пострадали также водитель и пассажир легковушки.

фото: ГИБДД РБ

На месте происшествия работает полиция и другие службы.