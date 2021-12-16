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Происшествия16 декабря 2021 8:55

При ДТП с Volkswagen Polo и автобусом Ford в Башкирии пострадали три человека

Машины двигались навстречу друг другу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 16 декабря, в Архангельском районе Башкирии столкнулись легковушка и пассажирский автобус. Известно о трех пострадавших. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП было зарегистрировано на 91-м километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк. Там ударились встречные Volkswagen Polo и Ford Transit. Автобус, по данным дорожной полиции, двигался из Аскарово в Уфу. В салоне, кроме шофера, находился всего один человек, он получил травмы. Пострадали также водитель и пассажир легковушки.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

На месте происшествия работает полиция и другие службы.